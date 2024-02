Initiation à la taille des arbres fruitiers Échenoz-la-Méline, samedi 9 mars 2024.

Initiation à la taille des arbres fruitiers Échenoz-la-Méline Haute-Saône

L’amicale Mélinoise du Pisse Menu, avec le soutient de la commune d’Echenoz-la-Méline, vous propose une initiation à la taille des arbres fruitiers.

La taille des fruitiers est nécessaire pour assurer une bonne récolte et une bonne qualité des fruits. L’arbre a besoin d’être en bonne santé et structuré. Il faut éviter la végétation exubérante qui privilégie la pousse des feuilles au détriment des fruits.

Alain, Yves et les adhérents présents vous montreront les bons gestes. .

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 11:00:00

Verger conservatoire, au-dessus du cimetière

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ampm70@free.fr

