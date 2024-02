Initiation à la taille des arbres fruitiers Quélenesse Cléguérec, samedi 24 février 2024.

Initiation à la taille des arbres fruitiers Quélenesse Cléguérec Morbihan

Programme

– Formation théorique à la « taille douce » une taille simple, efficace, productive et respectueuse des arbres

– Mise en pratique sur le terrain, avec différentes espèces de fruitiers pommiers, poiriers, pêchers, kiwis…

– Remise d’un livret de formation, pour repartir avec toutes les informations et ne rien oublier de la journée

À la ferme « Les jardins de Cilou » au village de Quélenesse à Cléguérec

30€ / Inscription obligatoire / RDV à 9h45 pour le café d’accueil et début à 10h / Prévoir un pique-nique pour le midi .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Quélenesse Les jardins de Cilou

Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne lesjardinsdecilou@yahoo.fr

