. gratuit sous condition Inscription obligatoire Au programme : au potager de Bercy initiation à la taille des arbres fruitiers à pépins, taille des fruitiers palissés et des cordons. En décembre, nous débutons la taille de formation des formes palissées et cordons pour les pommiers et poiriers dans le potager de la Maison du Jardinage. Nous vous proposons une initiation avec un spécialiste qui vous expliquera toutes les subtilités de ce travail de saison. Pour participer à cet atelier découverte : Inscrivez-vous ici ! Rendez-vous le vendredi 2 décembre de 14h à 15h30. Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème Contact : 0153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

