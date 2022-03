INITIATION A LA TAILLE DE L’OLIVIER AU DOMAINE LUPIA Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Arnaud Lupia, producteur passionné, vous propose une initiation à la taille de l’olivier.

Il vous prodiguera ses conseils et ses secrets pour bien entretenir votre olivier.

À la suite de l’atelier de taille, Françoise Lupia vous initiera à la dégustation des produits oléicoles et vous révèlera quelques astuces de recettes.

Payant – Places limitées – Réservation obligatoire par téléphone. +33 6 01 32 17 63

