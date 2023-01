INITIATION A LA TAILLE DE LA VIGNE AU DOMAINE LUPIA Sérignan Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Vous possédez 2 ou 3 pieds de vigne dans votre jardin et vous vous posez la question : « Comment les tailler ? »

Vous souhaitez planter un pied de vigne et vous vous poser la question : « Quelle variété choisir ? »

Le domaine Lupia se propose de répondre à toutes vos interrogations !

Arnaud Lupia vous initiera à la taille de la vigne.

Laurent Cabrol de la pépinière VitiCabrol sera présent pour vous conseiller sur des variétés de vigne résistantes aux principales maladies.

Une expérience inédite à ne pas manquer !

Une dégustation des produits du domaine clôturera cet évènement. L’occasion d’échanger autour d’un jus de raisin sur la grande diversité de variétés de vigne et sa taille. Minimum 10 personnes.

