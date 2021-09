Initiation à la spéléologie dans la grotte de Jujurieux (01) Grotte de Jujurieux, 3 octobre 2021, Jujurieux.

Initiation à la spéléologie dans la grotte de Jujurieux (01) Venez découvrir la spéléologie dans la célèbre grotte de Jujurieux. Nos cadres bénévoles vous emmènerons explorer les entrailles de la terre en toute sécurité. Horaires : Le rendez-vous est donné à 9h00 précise sur le parking de la grotte de Jujurieux. Une fois changé et équipé, un spéléologue vous emmènera dans la grotte. En fonction de vos envies et de vos capacités, le parcours sera adapté. Vous serez de retour au parking au plus tard à 12h30. Participation aux frais : 10€ (règlement sur place en espèces) Nombre de place limité Inscription obligatoire au préalable par SMS au 07 83 11 50 92 (indiquer nom, prénom, âge, adresse, téléphone). Nous vous confirmerons par SMS en retour. Les demandes par téléphone ne seront pas prises en compte. Pass sanitaire non nécessaire. Moyens mis à disposition : · Encadrement bénévole · Matériel individuel de sécurité (casque, baudrier, longes, descendeur, combinaison) · Assurance · Matériel collectif de sécurité (cordes, ancrages, …) Venir avec vêtements sports, bottes ou basquettes, et des gants de type jardinage si vous avez pour plus de confort.

Grotte de Jujurieux D12, 01640, Jujurieux Jujurieux Ain



