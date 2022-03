Initiation à la sourcellerie Bois-d’Amont Bois-d'Amont Catégories d’évènement: Bois-d'Amont

Bois-d’Amont Jura Bois-d’Amont EUR 24.5 24.5 Vous apprendrez à manipuler des baguettes coudées de sourcier. Vous les ressentirez bouger entre vos mains pour vous indiquer la position d’une veine d’eau, sa profondeur, son débit et le sens du courant. Prêt de baguettes possible. contact@bulle-de-reiki.fr +33 3 84 42 62 88 Vous apprendrez à manipuler des baguettes coudées de sourcier. Vous les ressentirez bouger entre vos mains pour vous indiquer la position d’une veine d’eau, sa profondeur, son débit et le sens du courant. Prêt de baguettes possible. Bois-d’Amont

