Initiation à la sophrologie Veuxhaulles-sur-Aube, 22 avril 2022, Veuxhaulles-sur-Aube. Initiation à la sophrologie Salle des fêtes de Veuxhaulles-sur-Aube 36 Rue Henri Jurien de la Gravière Veuxhaulles-sur-Aube

2022-04-22 – 2022-04-22 Salle des fêtes de Veuxhaulles-sur-Aube 36 Rue Henri Jurien de la Gravière

Veuxhaulles-sur-Aube Côte-d’Or Veuxhaulles-sur-Aube En compagnie de Claudine vous découvrirez ce qu’est la sophrologie, suivi de l’explication et de l’animation de la séance de sophrologie de base (environ 30 minutes). Un temps d’échange, de description des sensations, perceptions, émotions vécues par chaque participant pendant la séance clôturera la soirée.

Le vendredi 20/04 de 18h00 à 19h30

Le lundi 25/04 de 15h00 à 16h30

Tarif : 12€

Réservation obligatoire à l’office de tourisme 00 33 (0)3 80 91 13 19, contact@tourisme-chatillonnais.fr Salle des fêtes de Veuxhaulles-sur-Aube 36 Rue Henri Jurien de la Gravière Veuxhaulles-sur-Aube

