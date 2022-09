INITIATION à LA SONORISATION LIVE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

INITIATION à LA SONORISATION LIVE Saint-Brevin-les-Pins, 7 octobre 2022, Saint-Brevin-les-Pins. INITIATION à LA SONORISATION LIVE

108 Avenue du Maréchal Joffre Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre

2022-10-07 – 2022-10-07

Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Dans le cadre de ses ateliers pédagogiques, le Son’Art propose une initiation à la sonorisation de¬†concert.

Le placement des micros et les différents matériels de la sonorisation concert comme la¬†console de mixage numérique ou les circuits de retours n’auront plus de secret pour vous !

Geoffrey, animateur et ingénieur son du Son’Art vous distillera ses bons conseils au cours d’un exercice pratique¬†où vous allez sonoriser un mini concert complet. Atelier sur réservation, 10 personnes maximum par session.

Session 1 : vendredi 7 octobre de 19h¬†à 21h30 (session adultes)

Session 2 : Samedi 8 octobre de 15h à 18h (14 ans et +) Renseignements et réservations : le Son’Art au 06 21 74 39¬†26 ou 02 40 27 25 26. lesonart@cc-sudestuaire.fr http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/le-sonart/ Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

INITIATION à LA SONORISATION LIVE Saint-Brevin-les-Pins 2022-10-07 was last modified: by INITIATION à LA SONORISATION LIVE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 7 octobre 2022 108 avenue du Maréchal Joffre Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique