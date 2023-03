Initiation à la Sève de Bouleau Association Energie et bien-être Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’Évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

Initiation à la Sève de Bouleau Association Energie et bien-être, 11 mars 2023, Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs. Initiation à la Sève de Bouleau 9 Rue du Parterre Association Energie et bien-être Clairvaux-les-Lacs Jura Association Energie et bien-être 9 Rue du Parterre

2023-03-11 – 2023-03-11

Association Energie et bien-être 9 Rue du Parterre

Clairvaux-les-Lacs

Jura Clairvaux-les-Lacs Eveillez vos 5 sens grâce à l’initiation à la Sève de Bouleau. L’événement est organisé par l’association « Energie et Bien-être » et se déroulera le 11 mars 2023 de 10h à 12h. Il faut compter 15€ par personnes energieetbienetre39@mailo.com Association Energie et bien-être 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Autres Lieu Clairvaux-les-Lacs Adresse Clairvaux-les-Lacs Jura Association Energie et bien-être 9 Rue du Parterre Ville Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Departement Jura Lieu Ville Association Energie et bien-être 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairvaux-les-lacs clairvaux-les-lacs/

Initiation à la Sève de Bouleau Association Energie et bien-être 2023-03-11 was last modified: by Initiation à la Sève de Bouleau Association Energie et bien-être Clairvaux-les-Lacs 11 mars 2023 9 Rue du Parterre Association Energie et bien-être Clairvaux-les-Lacs Jura Association Energie et bien-être Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura

Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura