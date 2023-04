Initiation à la sérigraphie + courts métrages animés Cinéma Le Balzac Paris Catégories d’Évènement: île de France

Initiation à la sérigraphie + courts métrages animés Cinéma Le Balzac, 7 mai 2023, Paris. Le dimanche 07 mai 2023

de 11h00 à 12h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. payant 5€ Initiation à la technique de la sérigraphie avant de découvrir un programme de courts métrages autour des animaux mal-aimés. Juste avant les films, Billy vous propose une initiation à la sérigraphie d’après un visuel de l’un des films au programme. Vous pourrez repartir avec un beau souvenir fait main! Synopsis du programme de courts métrages « Les Mal-aimés » (durée 40min) Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/2828495353951279/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/2828495353951279/?ref=newsfeed https://www.cinemabalzac.com/

