Initiation à la sculpture sur pierre Bucey-lès-Gy, 2 juillet 2022, Bucey-lès-Gy.

Initiation à la sculpture sur pierre Maison moine 7 chemin des écoliers Bucey-lès-Gy

2022-07-02 – 2022-08-28 Maison moine 7 chemin des écoliers

Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bucey-lès-Gy

S’initier à la sculpture sur pierre c’est possible avec l’association Patrimoine et Environnement. Plusieurs week-ends sont organisés à l’atelier de sculpture en compagnie de Jean-Marc Muller, sculpteur plasticien, diplômé de l’école des Beaux Arts de Dijon. Dates : 2 et 3 juillet ; 22 et 23 août ; 27 et 28 août. Rens sur www.patrimoine-montsdegy.fr. A partir de 10 ans.

patrimoine70700@gmail.com +33 3 84 32 94 71

Maison moine 7 chemin des écoliers Bucey-lès-Gy

