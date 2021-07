Écouen Parvis de l'Église Ecouen, Val-d'Oise Initiation à la sculpture Parvis de l’Église Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Initiation à la sculpture Parvis de l’Église, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Écouen. Initiation à la sculpture

Parvis de l’Église, le samedi 18 septembre à 10:00

L’artiste céramiste Guénaëlle Grassi vous invite à découvrir la faïence et le grès. Essayez-vous à la création de pièces colorées, ludiques ou brutes. L’artiste céramiste Guénaëlle Grassi vous invite à découvrir la faïence et le grès. Essayez-vous à la création de pièces colorées, ludiques ou brutes. Parvis de l’Église Place de l’Église 95440 Ecouen Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Parvis de l'Église Adresse Place de l'Église 95440 Ecouen Ville Écouen lieuville Parvis de l'Église Écouen