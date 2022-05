INITIATION À LA SALSA CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE

INITIATION À LA SALSA CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE, 21 mai 2022, . INITIATION À LA SALSA CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE

2022-05-21 – 2022-05-21 En couple, entre amis ou en famille, Stéphanie t’initie à la salsa. Tarif : 5€/personne. Initiation à la salsa En couple, entre amis ou en famille, Stéphanie t’initie à la salsa. Tarif : 5€/personne. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville