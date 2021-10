Toulouse Médiathèque Rangueil Haute-Garonne, Toulouse Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Initiation à la robotique Médiathèque Rangueil, 3 novembre 2021, Toulouse. Initiation à la robotique

Médiathèque Rangueil, le mercredi 3 novembre à 15:00

Mercredi 3 novembre à 15h Une chercheuse en robotique vous propose une initiation à la programmation robotique. Vous pourrez programmer un robot grâce à un langage de programmation par bloc (type Scratch). Le robot fera ce que vous avez décidé (s’arrêter devant un obstacle, suivre une ligne…) ! Avec le soutien de Planètes Sciences. Atelier à partir de 12 ans, + d’infos et inscriptions par téléphone ou sur place au 05 61 22 24 50 Plus d’infos Pour tester et découvrir avant ou après l’atelier Médiathèque de Rangueil Mercredi 3 novembre à 15h Une chercheuse en robotique vous propose une initiation à la programmation robotique. Vous pourrez programmer un robot grâce à un langage de programmation par bloc (type Scra Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Rangueil Adresse Médiathèque Rangueil, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Rangueil Toulouse