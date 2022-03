Initiation à la robotique avec Thymio Toulenne Toulenne Catégories d’évènement: Gironde

Toulenne

Initiation à la robotique avec Thymio Toulenne, 16 mars 2022, Toulenne. Initiation à la robotique avec Thymio Bibliothèque de Toulenne 30 Rue de Vincennes Toulenne

2022-03-16 – 2022-03-16 Bibliothèque de Toulenne 30 Rue de Vincennes

Toulenne Gironde Toulenne Durant cet atelier, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront découvrir le robot Thymio, son fonctionnement et les possibilités offertes par ses capteurs. Ils apprendront à le programmer pour relever des défis. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. Durant cet atelier, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront découvrir le robot Thymio, son fonctionnement et les possibilités offertes par ses capteurs. Ils apprendront à le programmer pour relever des défis. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. +33 5 56 62 33 39 Durant cet atelier, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront découvrir le robot Thymio, son fonctionnement et les possibilités offertes par ses capteurs. Ils apprendront à le programmer pour relever des défis. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. CDC Sud-Gironde

Bibliothèque de Toulenne 30 Rue de Vincennes Toulenne

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Toulenne Autres Lieu Toulenne Adresse Bibliothèque de Toulenne 30 Rue de Vincennes Ville Toulenne lieuville Bibliothèque de Toulenne 30 Rue de Vincennes Toulenne Departement Gironde

Toulenne Toulenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulenne/

Initiation à la robotique avec Thymio Toulenne 2022-03-16 was last modified: by Initiation à la robotique avec Thymio Toulenne Toulenne 16 mars 2022 Gironde Toulenne

Toulenne Gironde