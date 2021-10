Wattrelos Maison du Projet Lainière Nord, Wattrelos « Initiation à la robotique, assemblage d’un doigt du robot InMoov » Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Dans le cadre de l’accueil de l’exposition « Léonard et les robots » du 2 au 14 novembre 2021 à la Maison du Projet (151, rue d’Oran), des ateliers en famille « Initiation à la robotique, assemblage d’un doigt du robot InMoov » (dès 8 ans, 60’) sont proposés chaque week-end, sur inscription au Service Culture. Dates des ateliers : – samedi 6 novembre à 15h. – dimanche 7 novembre à 15h – samedi 13 novembre à 10h30 – dimanche 14 novembre à 10h30 Ateliers gratuits sur inscription au 03.20.81.64.57 ou à [culture@ville-wattrelos.fr](mailto:culture@ville-wattrelos.fr) En savoir plus sur cette exposition : [http://urlr.me/fLpcH](http://urlr.me/fLpcH)

Dans le cadre de l'exposition "Léonard et les robots" Maison du Projet Lainière 151 rue d'Oran à Wattrelos

