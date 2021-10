Saint-Omer Saint-Omer Calvados, Saint-Omer Initiation à la reliure – Atelier enfants Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Calvados

Initiation à la reliure – Atelier enfants
Les Ateliers du Mesnil
Le Mesnil
Saint-Omer

2021-10-28 14:00:00 – 2021-10-28 17:00:00

Viens créer ton papier décoré pour créer ta reliure japonaise. Appréhender la matière papier, relier les pages entre elles, avec une technique très simple, une première approche ludique et colorée vers la reliure !

ladernierebande@gmail.com
+33 6 68 84 82 77

