Le matin (horaires précisés lors de l'inscription) – Durée 2h – RdV Maison de la Réserve – Sur inscription – gratuit – gestes barrières respectés Que faut-il observer pour identifier une espèce ? Comment utiliser une clé de détermination ? Combien de plantes poussent dans la Réserve Naturelle ? Sont-elles menacées ? Autant de questions auxquelles le Conservateur de la Réserve Naturelle répondra au cours de cette excursion botanique. Prévoir une loupe si vous en avez une.

