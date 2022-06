Initiation à la reconnaissance des oiseaux d’eau hivernants à la Petite Camargue Saint-Chamas, 3 décembre 2022, Saint-Chamas.

Initiation à la reconnaissance des oiseaux d’eau hivernants à la Petite Camargue

Saint-Chamas

Bouches-du-Rhône

Partez en balade dans la Petite Camargue, l’une des zones humides de l’Étang de Berre, située à Saint-Chamas.

Accompagnés d’une passionnée, profitez de ce moment en pleine nature pour vous initier à l’ornithologie et plus particulièrement aux oiseaux d’eau hivernants.



Prêt possible de jumelles et longue-vue.

Initiation à l’ornithologie à la Petite Camargue

contact@cen-paca.org +33 4 42 20 03 83 http://www.cen-paca.org/

