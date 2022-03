INITIATION À LA RECONNAISSANCE DES INSECTES POLLINISATEURS Ancinnes Ancinnes Catégories d’évènement: Ancinnes

Sarthe

INITIATION À LA RECONNAISSANCE DES INSECTES POLLINISATEURS Ancinnes, 23 avril 2022, Ancinnes. INITIATION À LA RECONNAISSANCE DES INSECTES POLLINISATEURS Place Charles de Gaulle Centre culturel, Ancinnes

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 17:00:00 Place Charles de Gaulle Centre culturel,

Qui sont les insectes pollinisateurs ? Comment vivent-ils et comment les reconnaître ? Pour le découvrir, le Conservatoire d'espaces naturels des Pays-de-la-Loire vous propose une journée d'initiation à la reconnaissance des insectes pollinisateurs. Le matin sera consacré à un temps de présentation en salle et l'après-midi sera l'occasion de les observer directement sur le terrain.

