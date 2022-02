Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

La vocalisation des oiseaux joue un rôle important dans leur communication : séduction, alarme, contact, menace… Mais pour l’homme, c’est également un moyen d’identifier les différentes espèces ! Durant cet atelier, tout d’abord en salle puis en extérieur dans le Parc Floral de Paris, vous apprendrez à reconnaître le chant de quelques espèces communes à Paris, afin que lors de votre prochaine balade vous sachiez les yeux fermés quels oiseaux vous entourent ! Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès à la Maison Paris nature se fait désormais sur contrôle du pass vaccinal (pour les plus de 16 ans) et du pass sanitaire (pour les 12-15 ans). Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Atelier;Nature

