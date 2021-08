Egry Safran des Templiers Égry Initiation à la récolte du safran Safran des Templiers Egry Catégorie d’évènement: Égry

du dimanche 3 octobre au dimanche 17 octobre à Safran des Templiers

Le safran, c’est l’or rouge du Gâtinais ! Originaire du Moyen-Orient et cultivée depuis prés de 35 siècles, cette épice est considérée comme l’une des plus onéreuses au monde. On la cultive en France depuis le Moyen-Âge. Participez à la récolte de cette précieuse épice, le temps d’une matinée, au “Safran des Templiers”. Lors de la visite commentée, l’exploitant vous fera découvrir sa safranière puis, après une démonstration, vous pourrez cueillir la reine des épices. Petit plus : dégustation de produits au safran. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, des mesures sont en place. Réservation obligatoire. Initiation à la récolte du safran Safran des Templiers Égry, Egry Egry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T11:30:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T11:30:00

