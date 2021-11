Evolène Val des Dix Evolène, Hérens Initiation à la recherche de victime d’avalanche Val des Dix Evolène Catégories d’évènement: Evolène

Hérens

Initiation à la recherche de victime d’avalanche Val des Dix, 7 janvier 2022, Evolène. Initiation à la recherche de victime d’avalanche

Val des Dix, le vendredi 7 janvier 2022 à 11:00

Ateliers pratiques sur l’utilisation du matériel de sécurité en hiver pour novices ou “refresh” pour les plus expérimentés. Savez-vous qu’il est primordial de s’entraîner à la recherche DVA CHAQUE hiver? Si vous n’avez jamais testé votre matériel de sécurité ou plus fait depuis longtemps, ce cours est pour vous. Conseils et exercices pratiques sur le terrain pour limiter le risque lors de sorties hivernales en montagne. Randonnée en raquettes à l’alpage de Mandelon puis ateliers pratiques. Pic-nic tiré du sac. Min. 4 participants Max. 12 participants

CHF 50.- par personne

Savoir bien utiliser son équipement de secours (DVA, pelle et sonde) Val des Dix 1987 Evolène Hérens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T11:00:00 2022-01-07T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Evolène, Hérens Autres Lieu Val des Dix Adresse 1987 Ville Evolène lieuville Val des Dix Evolène