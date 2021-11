Initiation à la recherche de victime d’avalanche avec DVA/ARVA Arolla, 12 janvier 2022, Arolla.

Initiation à la recherche de victime d’avalanche avec DVA/ARVA

du mercredi 12 janvier 2022 au mercredi 16 février 2022 à Arolla

En cas d’avalanche, il faut agir très vite pour secourir les personnes ensevelies et on est plus efficace quand on maîtrise la pratique de son matériel. Cette randonnée en raquettes comprend des exercices pratiques vous permettant de vous familiariser avec votre équipement de sécurité « DVA-ARVA, pelle, sonde » et également des conseils pour limiter le risque lors de vos sorties

Fr. 45.- /adulte & Fr. 35.- / enfant (14-17 ans) min. 5 participants, Possibilité de location DVA-pelle-sonde et raquettes

Randonnée raquettes avec exercice de recherche de victimes d’avalanche

Arolla Hérens



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T13:30:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T13:30:00