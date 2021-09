Saint-Cybardeaux Espace d'interprétation du Gallo-Romain Charente, Saint-Cybardeaux Initiation à la réalité virtuelle Espace d’interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Catégories d’évènement: Charente

Espace d’interprétation du Gallo-Romain, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit. Réservation obligatoire (en ligne). Durée 1h30. Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans.

Découverte du nouveau parcours en réalité virtuelle aux Bouchauds ! L’occasion de faire un saut dans le passé grâce à votre télephone portable. Télécharger l’application “Legendr” avant de venir. Espace d’interprétation du Gallo-Romain Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux Saint-Cybardeaux Genac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

