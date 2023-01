Initiation à la réalité virtuelle Brumath Brumath Brumath Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Initiation à la réalité virtuelle Brumath, 22 février 2023, Brumath Brumath. Initiation à la réalité virtuelle 9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 18:00:00 Brumath

Bas-Rhin Brumath Dans le cadre du mois consacré aux jeux, essayez le casque à réalité virtuelle, interaction et immersion garantis ! Public : Dès 12 ans. +33 3 88 51 02 04 Brumath

