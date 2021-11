Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Initiation à la réalisation de Furoshiki Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Le Recycl’lab, le mercredi 24 novembre à 10:00

Si vous souhaitez offir des cadeaux sans faire de déchets d’emballage. Cet atelier est fait pour vous. Vous pouvez rapporter vos tissus si vous le souhaitez [Inscrivez vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=34&tempos=0)

Sur inscription, gratuit, adultes

Le furoshiki est une technique de pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux ou des objets Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00

