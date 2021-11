Thillois IKEA Marne, Thillois Initiation à la réalisation de Furoshiki IKEA Thillois Catégories d’évènement: Marne

Thillois

Initiation à la réalisation de Furoshiki IKEA, 27 novembre 2021, Thillois. Initiation à la réalisation de Furoshiki

le samedi 27 novembre à IKEA

Si vous souhaitez offir des cadeaux sans faire de déchets d’emballage. Cet atelier est fait pour vous. Vous pouvez rapporter vos tissus si vous le souhaitez

Sur inscription, gratuit, adultes

Le furoshiki est une technique de pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux ou des objets IKEA 51370 Thillois Thillois Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T15:00:00;2021-11-27T15:30:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Thillois Autres Lieu IKEA Adresse 51370 Thillois Ville Thillois lieuville IKEA Thillois