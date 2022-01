Initiation à la rando et au sauvetage en cas d’avalanche Anzère, 6 février 2022, Anzère.

Initiation à la rando et au sauvetage en cas d’avalanche

du dimanche 6 février au samedi 19 mars à Anzère

En collaboration avec Glycérine Sport à Anzère et Alpinetrek, nous vous proposons une journée d’initiation à la randonnée avec un cours sur le sauvetage en cas d’avalanche. Encadré par un professeur de sport de neige et un accompagnateur en montagne, vous aurez la possibilité de tester et d’excercer en condition le ski de randonnée et le maniement du détecteur de victime d’avalanche, de la sonde et de la pelle. Vous découvrirez les dernières techniques de recherche et de dégagement de victime d’avalanche. Pour cette journée, prenez un pic-nic pour la pause de midi et venez en habits de neige avec des skis de randonnée (avec peaux, couteaux non nécessaires), d’un DVA, d’une pelle et d’une sonde. Le matériel peut-être loué au magasin. Il vous faudra un sac à dos d’environ 25 litres pour porter votre pic-nic (avec boisson) et le pack de sécurité. Information et inscriptions: Glycérine Sport Anzère.

Prix par personne: 120.- location de skis et chaussures de randonnée 57.- location du pack sécurité (DVA, pelle,sonde) 28.-

Journée d’initiation à la randonnée et exercice de sauvetage après accident d’avalanche

Anzère Route Nord 5 Anzère Hérens



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T15:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T15:00:00