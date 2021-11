Congis-sur-Thérouanne .RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Initiation à la pratique de la photographie animalière .RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne

Rejoignez-nous au lever du soleil pour assister à l’éveil de la nature. En début de journée, elle s’étire, ses ombres se réveillent et ses couleurs apparaissent. C’est le moment de sortir son appareil photo ! Sous une belle lumière matinale, vous pourrez photographier la faune comme vous ne l’aviez jamais vue. Prévoir un pique-nique et apporter son matériel photo. Profitez de la belle lumière matinale pour assister en le photographiant au réveil de la nature .RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne Rue de la Poste, 77440 Congis-sur-Thérouanne, France Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T06:30:00 2022-10-01T17:00:00

