INITIATION A LA POTERIE PROTOHISTORIQUE

Hérault

7 février 2023, Agde
1 avenue des Hallebardes

2023-02-07 – 2023-02-28

Hérault 6 6 EUR Visite sur le thème de la poterie protohistorique, de la technique et de la décoration suivie d’un atelier où, en s’inspirant des différents modèles vus dans les collections, les enfants réaliseront leur propre céramique en employant la technique du colombin utilisée lors de cette période.

> Dés 6 ans

> Durée : 1h45

> Avec ou sans accompagnateur Visite sur le thème de la poterie protohistorique suivie d’un atelier.

+33 4 67 94 69 60

