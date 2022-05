Initiation à la photographie aux Mardelles de Premery Prémery, 21 juillet 2022, Prémery.

Initiation à la photographie aux Mardelles de Premery Sur le parking des mardelles, sur la D2 Aux mardelles de Premery Prémery

2022-07-21 09:00:00 – 2022-07-21 12:00:00 Sur le parking des mardelles, sur la D2 Aux mardelles de Premery

Prémery Nièvre

EUR La photographie est un art et un bon photographe est capable non pas de représenter la réalité objective, mais de traduire les sensations et les émotions ressenties au moment de déclencher. Cependant, même un bon photographe doit savoir respecter certaines règles. Il doit connaitre parfaitement son outil de travail, connaitre les grands principes de la photo mais mais aussi savoir s’en affranchir afin de transmettre ses émotions.

Au travers de cette animation, nous souhaitons permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir les rudiments de la photographie.

Dans un second temps, nous vous proposons partir à la découverte de la réserve naturelle régionale des Mardelles de Prémery en compagnie de l’ONF.

Venez découvrir les rudiments de la photographie dans ce milieu unique que sont les mardelles de Premery, et profitez en pour faire une visite !

accueil@lesbertranges.fr +33 3 86 69 69 06

La photographie est un art et un bon photographe est capable non pas de représenter la réalité objective, mais de traduire les sensations et les émotions ressenties au moment de déclencher. Cependant, même un bon photographe doit savoir respecter certaines règles. Il doit connaitre parfaitement son outil de travail, connaitre les grands principes de la photo mais mais aussi savoir s’en affranchir afin de transmettre ses émotions.

Au travers de cette animation, nous souhaitons permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir les rudiments de la photographie.

Dans un second temps, nous vous proposons partir à la découverte de la réserve naturelle régionale des Mardelles de Prémery en compagnie de l’ONF.

Venez découvrir les rudiments de la photographie dans ce milieu unique que sont les mardelles de Premery, et profitez en pour faire une visite !

Sur le parking des mardelles, sur la D2 Aux mardelles de Premery Prémery

dernière mise à jour : 2022-04-27 par