Initiation à la photographie, accompagné par Delphine Trentacosta. Réservation obligatoire.

Initiation à la photographie, accompagné par Delphine Trentacosta. Réservation obligatoire. CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00 CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer

EUR On vous propose un moment de partage autour de la photographie. Le thème de cet atelier sera “jeu de premier et second plan”. Dans les marais nous apprendrons à travailler les profondeurs pour donner de la texture à vos photos. Apporter votre appareil photo (reflex ou hybride), eau et vêtements adaptés aux conditions climatiques.

+33 5 56 09 65 57

