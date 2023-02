Initiation à la photo > Kestions de jeun’s, 8 mars 2023, Marigny-Le-Lozon Marigny-Le-Lozon.

Initiation à la photo > Kestions de jeun’s

9 Rue des Sports Marigny-Le-Lozon Manche

2023-03-08 – 2023-03-08

Marigny-Le-Lozon

Manche

Marigny-Le-Lozon

Rendez-vous au pôle enfance de Marigny-Le-Lozon le mercredi 8 mars 2023 de 14h à 17h !

Cet atelier est l’occasion de découvrir le monde de la photographie et de s’initier aux techniques de prise de vue et de montage. Nicolas Chagnon est un professionnel de la photographie en autre, il partagera avec les jeunes ses connaissances et ses astuces pour réaliser des photos de qualité.

Les jeunes pourront ainsi apprendre à maîtriser leur appareil photo et à réaliser des prises de vue intéressantes.

Cette initiative proposée par le Kiosk est une belle opportunité pour les jeunes de découvrir la photo et de s’initier gratuitement à ce média.

Gratuit – Inscriptions au 02 14 16 30 10.

Rendez-vous au pôle enfance de Marigny-Le-Lozon le mercredi 8 mars 2023 de 14h à 17h !

Cet atelier est l’occasion de découvrir le monde de la photographie et de s’initier aux techniques de prise de vue et de montage. Nicolas Chagnon est un professionnel de la photographie en autre, il partagera avec les jeunes ses connaissances et ses astuces pour réaliser des photos de qualité.

Les jeunes pourront ainsi apprendre à maîtriser leur appareil photo et à réaliser des prises de vue intéressantes.

Cette initiative proposée par le Kiosk est une belle opportunité pour les jeunes de découvrir la photo et de s’initier gratuitement à ce média.

Gratuit – Inscriptions au 02 14 16 30 10.

+33 2 14 16 30 10

Marigny-Le-Lozon

dernière mise à jour : 2023-02-17 par