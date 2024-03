Initiation à la permaculture Jumencourt, dimanche 21 juillet 2024.

Ce stage organisé le samedi 9 et dimanche 10 mars, le samedi 29 et le dimanche 30 juin ainsi que le samedi 20 et le dimanche 21 juillet de 9h à 17h30 à Jumencourt vous permettra de découvrir et d’acquérir les bases de conception en permaculture, d’analyser les différents types de sol pour déduire les bonnes pratiques associées et comprendre l’importance de la création de réseaux naturels et humains.

N’oubliez pas votre repas du midi !

Lieu exact du stage communiqué lors de votre inscription.

Tarif 120€ par personne

Informations et inscriptions obligatoires auprès de Damien Paris au 06 62 69 60 34 ou par mail contact@mavraienature.fr ou sur le site internet https://www.mavraienature.fr/les-bases-du-jardin-en-permaculture/ 120120 120 .

Début : 2024-07-21 09:00:00

fin : 2024-07-21 17:30:00

Jumencourt 02380 Aisne Hauts-de-France contact@mavraienature.fr

