Initiation à la permaculture Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines Catégories d’évènement: Druyes-les-Belles-Fontaines

Yonne

Initiation à la permaculture Druyes-les-Belles-Fontaines, 10 mai 2022, Druyes-les-Belles-Fontaines. Initiation à la permaculture Lieu-dit Gulène Ecolieu Les sources de Gulène Druyes-les-Belles-Fontaines

2022-05-10 – 2022-05-12 Lieu-dit Gulène Ecolieu Les sources de Gulène

Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne Druyes-les-Belles-Fontaines EUR 190 190 3 jours complets pour se former à la culture sur sol vivant, organiser son jardin pour accueillir l’abondance.

De la théorie, de la pratique, des temps informels consacrés aux partages autour de vos projets, une restauration de qualité, végétarienne, à partir de produits frais locaux, un temps pour soi autour de la méditation et du yoga. https://www.lessourcesdegulene.fr/ 3 jours complets pour se former à la culture sur sol vivant, organiser son jardin pour accueillir l’abondance.

De la théorie, de la pratique, des temps informels consacrés aux partages autour de vos projets, une restauration de qualité, végétarienne, à partir de produits frais locaux, un temps pour soi autour de la méditation et du yoga. Lieu-dit Gulène Ecolieu Les sources de Gulène Druyes-les-Belles-Fontaines

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Druyes-les-Belles-Fontaines, Yonne Autres Lieu Druyes-les-Belles-Fontaines Adresse Lieu-dit Gulène Ecolieu Les sources de Gulène Ville Druyes-les-Belles-Fontaines lieuville Lieu-dit Gulène Ecolieu Les sources de Gulène Druyes-les-Belles-Fontaines Departement Yonne

Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/druyes-les-belles-fontaines/

Initiation à la permaculture Druyes-les-Belles-Fontaines 2022-05-10 was last modified: by Initiation à la permaculture Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines 10 mai 2022 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne