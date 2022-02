Initiation à la permaculture Coyolles, 2 avril 2022, Coyolles.

Initiation à la permaculture Coyolles

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 17:30:00

Coyolles Aisne Coyolles

Au Relais Nature du Fournet, Mathilde vous initie aux secrets de la permaculture. Lors d’un après-midi d’échange et de jardinage, apprenez à aménager votre parcelle selon l’approche permacole : adaptation au sol, choix des semences et techniques de semis. Vous aurez ainsi toutes les clés pour réaliser un potager respectueux de l’environnement et des êtres vivants.

À partir de 9 ans.

À partir de 9 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/initiation-a-la-permaculture

Coyolles

