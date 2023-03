Initiation à la Pelote Basque Rue de Hausquette Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Basses-Pyrénées

Initiation à la Pelote Basque Rue de Hausquette, 11 juillet 2023, Anglet . Initiation à la Pelote Basque Mur à gauche El Hogar Rue de Hausquette Anglet Basses-Pyrénées Rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar

2023-07-11 – 2023-07-11

Rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar

Anglet

Basses-Pyrénées 22 EUR La Pelote Basque est le sport roi dans notre région !

Initiation à la Pelote Basque proposée par Anglet Tourisme et dispensée par un éducateur sportif diplômé, au mur à gauche couvert El Hogar. La Pelote Basque est le sport roi dans notre région !

Initiation à la Pelote Basque proposée par Anglet Tourisme et dispensée par un éducateur sportif diplômé, au mur à gauche couvert El Hogar. +33 5 59 03 77 01 Anglet Tourisme ©Pierre CHAMBION

Rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar Anglet

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Basses-Pyrénées Autres Lieu Anglet Adresse Anglet Basses-Pyrénées Rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar Ville Anglet Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar Anglet

Anglet Anglet Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet /

Initiation à la Pelote Basque Rue de Hausquette 2023-07-11 was last modified: by Initiation à la Pelote Basque Rue de Hausquette Anglet 11 juillet 2023 Basses-Pyrénées Mur à gauche El Hogar Rue de Hausquette Anglet Basses-Pyrénées Rue de Hausquette Anglet

Anglet Basses-Pyrénées