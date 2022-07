Initiation à la pelote basque Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Landes 12 12 EUR Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote.

A partir de 8 ans. 12 pers. max. +33 5 58 48 56 58 Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote.

