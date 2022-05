Initiation à la pelote basque, 3 novembre 2022, .

Initiation à la pelote basque

2022-11-03 14:00:00 – 2022-11-03 15:30:00

EUR 10 Philippe, éducateur sportif et joueur de pelote, vous fait découvrir la pelote basque et 4 de ses spécialités : la main nue, le xare (raquette argentine), la pala ancha et le chistera (chistera en plastique). Accessible de 5 à 97 ans. L’initiation se déroule sur le fronton de Mauléon et au trinquet en cas de pluie. Réservation auprès de l’office de tourisme qui remet le ticket d’inscription le jour de l’initiation à l’intervenant .

Philippe, éducateur sportif et joueur de pelote, vous fait découvrir la pelote basque et 4 de ses spécialités : la main nue, le xare (raquette argentine), la pala ancha et le chistera (chistera en plastique). Accessible de 5 à 97 ans. L’initiation se déroule sur le fronton de Mauléon et au trinquet en cas de pluie. Réservation auprès de l’office de tourisme qui remet le ticket d’inscription le jour de l’initiation à l’intervenant .

Philippe, éducateur sportif et joueur de pelote, vous fait découvrir la pelote basque et 4 de ses spécialités : la main nue, le xare (raquette argentine), la pala ancha et le chistera (chistera en plastique). Accessible de 5 à 97 ans. L’initiation se déroule sur le fronton de Mauléon et au trinquet en cas de pluie. Réservation auprès de l’office de tourisme qui remet le ticket d’inscription le jour de l’initiation à l’intervenant .

dernière mise à jour : 2022-02-22 par