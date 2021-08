Corancy Corancy Corancy, Nièvre Initiation à la pêche pour les enfants Corancy Corancy Catégories d’évènement: Corancy

Nièvre

Initiation à la pêche pour les enfants 2021-08-11 – 2021-08-11 Les Soulins Camping les Soulins

Corancy Nièvre

Initiation à la pêche pour les enfants de 4 à 14 ans. Animé par l'AAPPMA Truite morvandelle et la Fédération de pêche de la Nièvre. Inscription à l'accueil du camping les Soulins à Corancy ou par téléphone.

+33 3 86 84 47 52

