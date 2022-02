Initiation à la pêche Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

2022-04-23 13:30:00 – 2022-04-23 15:00:00

Initiation à la pêche
Pont-Sainte-Maxence

Vous souhaitez savoir comment pêcher telle ou telle espèce ? Vous en avez assez de rentrer bredouille trop souvent. Un animateur de la Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sera présent pour vous initier à la pêche loisir. Le matériel sera fourni par la fédération. Un après-midi de détente et de partage en perspective pour toute la famille. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

