Initiation à la pêche nature dans le cadre de l’Eté Actif Ménesplet Ménesplet Catégories d’Évènement: Dordogne

Ménesplet

Initiation à la pêche nature dans le cadre de l’Eté Actif, 10 août 2023, Ménesplet Ménesplet. Initiation à la pêche nature dans le cadre de l’Eté Actif Etang de la Gravière Ménesplet Dordogne

2023-08-10 10:00:00 – 2023-08-10 12:00:00 Ménesplet

Initiation à la pêche dans le cadre de l'Eté Actif : les ateliers pêche nature ont pour objectifs de permettre au pêcheur débutant de découvrir le différentes techniques de pêche en ayant un comportement autonome et responsable vis à vis de la nature, des usagers du milieu aquatique et de lui-même. Accessible à tous. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte durant la séance : de 10h à 12h à la Gravière de Ménesplet – gratuit sur réservation.

