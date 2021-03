Kembs Kembs 68680, Kembs Initiation à la pêche Kembs Catégories d’évènement: 68680

De juin à août, rendez-vous les premiers mercredis du mois pour l'animation « Initiation à la pêche » aux Etangs de Kembs dans le cadre des « Rendez-vous de l'OT ». Cette journée permet aux groupes de familles ou d'amis, de 5 à 15 personnes maximum, de découvrir le monde de la pêche dans une ambiance très conviviale. La pêche se fait en mode « no kill » (aucun poisson à emporter), et est accessibles à tous à partir de 10 ans. Il n'est pas obligatoire de savoir nager, les étangs étant peu profonds. La durée d'une journée sera de 9h à 17h avec possibilité de déjeuner sur place. Les demi-journées se dérouleront de 9h à 13h ou de 13h à 17h.

+33 3 89 48 41 36

