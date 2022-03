INITIATION À LA PÊCHE “JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” À BOUZILLÉ Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges EUR 8 8 La fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite pour un après-midi d’initiation à la pêche au coup.

L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs (Diplôme d’Etat). Pour réserver, il vous suffit de contacter le numéro de téléphone indiqué pour l’animation que vous souhaitez. Réservation nécessaire par téléphone.

Le nombre de place par animation est limité à 10 personnes.

Initiation à la pêche au coup avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique ! secretariat@fedepeche49.fr +33 2 41 87 57 09

