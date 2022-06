Initiation à la pêche Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre Catégories d’évènement: 03290

Dompierre-sur-Besbre

Initiation à la pêche Dompierre-sur-Besbre, 2 août 2022, Dompierre-sur-Besbre. Initiation à la pêche Dompierre-sur-Besbre

2022-08-02 – 2022-08-16

Dompierre-sur-Besbre 03290 Dompierre-sur-Besbre EUR 8 8 Tout au long du mois d’Août, la fédération de pêche de l’Allier en partenariat avec l’office de tourisme Entr’Allier Besbre vous propose des initiations à la pêche au coup et aux leurres à destination des enfants de 6 à 17ans. tourisme@interco-abl.fr +33 4 70 47 45 86 Dompierre-sur-Besbre

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 03290, Dompierre-sur-Besbre Autres Lieu Dompierre-sur-Besbre Adresse Ville Dompierre-sur-Besbre lieuville Dompierre-sur-Besbre Departement 03290

Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompierre-sur-besbre/

Initiation à la pêche Dompierre-sur-Besbre 2022-08-02 was last modified: by Initiation à la pêche Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 2 août 2022 03290 Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre 03290