Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public enfant) Pont-les-Moulins Pont-les-Moulins Catégories d’évènement: Doubs

Pont-les-Moulins

Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public enfant) Pont-les-Moulins, 6 avril 2022, Pont-les-Moulins. Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public enfant) Pont-les-Moulins

2022-04-06 – 2022-04-06

Pont-les-Moulins Doubs Pont-les-Moulins EUR 30 30 Les jours s’allongent et la température augmente, c’est le bon moment pour sortir prendre l’air.

La fédération de pêche vous propose d’accueillir vos enfants pour leur faire découvrir la pêche à la truite dans le Cusancin .

Session encadrée par un moniteur BP JEPS de la Fédération de Pêche 25

Réservation obligatoire +33 3 81 41 19 09 Les jours s’allongent et la température augmente, c’est le bon moment pour sortir prendre l’air.

La fédération de pêche vous propose d’accueillir vos enfants pour leur faire découvrir la pêche à la truite dans le Cusancin .

Session encadrée par un moniteur BP JEPS de la Fédération de Pêche 25

Réservation obligatoire Pont-les-Moulins

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pont-les-Moulins Autres Lieu Pont-les-Moulins Adresse Ville Pont-les-Moulins lieuville Pont-les-Moulins Departement Doubs

Pont-les-Moulins Pont-les-Moulins Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-les-moulins/

Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public enfant) Pont-les-Moulins 2022-04-06 was last modified: by Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public enfant) Pont-les-Moulins Pont-les-Moulins 6 avril 2022 Doubs Pont-les-Moulins

Pont-les-Moulins Doubs