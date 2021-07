Bussang Bussang Bussang, Vosges INITIATION À LA PÊCHE Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

INITIATION À LA PÊCHE
2021-07-29 09:30:00 – 2021-07-29 11:30:00
parcours pêche Place de la Mouline
Bussang Vosges

Bussang Vosges Initiation à la pêche sur le parcours pêche famille au centre du village ou aux étangs en fonction du niveau de la Moselle. Prévoir 1€ de pass pêche si la personne ne possède pas de carte de pêche. Matériel fourni, maximum 6 personnes qui pêchent. A partir de 8 ans. Prévoir une casquette et de l’eau en cas de fortes chaleurs. info@bussang.com +33 3 29 61 50 37 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bussang, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Bussang Adresse parcours pêche Place de la Mouline Ville Bussang lieuville 47.88581#6.85586