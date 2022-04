Initiation à la pêche aux leurres en étang Callac Callac Catégories d’évènement: Callac

Côtes-d'Armor

Initiation à la pêche aux leurres en étang Callac, 27 juillet 2022, Callac. Initiation à la pêche aux leurres en étang Rue Ernest Renan Etang de la Verte Vallée Callac

2022-07-27 – 2022-07-27 Rue Ernest Renan Etang de la Verte Vallée

Callac Côtes d’Armor Callac Participez à un stage de pêche aux leurres afin de découvrir le matériel ainsi que des techniques de pêche. A partir de 10 ans. +33 2 96 50 60 04 Participez à un stage de pêche aux leurres afin de découvrir le matériel ainsi que des techniques de pêche. A partir de 10 ans. Rue Ernest Renan Etang de la Verte Vallée Callac

